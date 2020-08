Man (29) valt van Schelde­kraan in Vlissingen en raakt zwaarge­wond

9 augustus VLISSINGEN - De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren dat een man zondagochtend vroeg uit de Scheldekraan in Vlissingen viel. De 29-jarige Souburger is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wie de man heeft zien klimmen of daar beelden van heeft gemaakt, wordt verzocht zich te melden.