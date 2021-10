Waylon openhartig in Middelburg

My heroes have always been cowboys. Dat is de titel van de theatertour van Waylon. “Welkom in het nieuwe normaal”, sprak hij de menigte toe, doelend op het feit dat iedereen weer zonder mondkap en zonder anderhalve meter regel in een bomvolle zaal kon zitten. Voor de pauze speelde Waylon nummers van zijn idolen, zoals Willie Nelson, Waylon Jennings en Hank Williams. Vooral in het eerste deel leek de show grotendeels geïmproviseerd. ,,We hebben niets voorbereid, we repeteren deze avond”, sprak de zanger vanaf het podium. ,,We konden niet repeteren, omdat in coronatijd de meeste bandleden inmiddels een extra baan hebben gevonden.”