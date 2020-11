Watertoren kopen? Die in Oost-Souburg staat te koop voor drie miljoen. En je krijgt er een bijzonder woonhuis bij

‘Niks in het Nollebos’ domineert in de reacties op toeristi­sche toekomst Vlissingen

17 november VLISSINGEN - Van de 129 reacties die de gemeente Vlissingen kreeg op de nieuwe toeristische visie tot 2030 ageren er 68 tegen verblijfsrecreatie in het Nollebos. Maar dat is een aparte discussie, weert het Vlissingse college die af in de inspraaknota. Het college verwijst vaak naar andere visies die momenteel in de gemeente onderhanden zijn. Dat zijn er zeven in totaal.