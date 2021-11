Waterschap waarschuwt verkeer voor verhit damhert bij Der Boede

Eindelijk geen leegstand meer in Vlissingen; domper voor Sint en zijn pieten

VLISSINGEN - De Vlissingse binnenstad raakt weer vol. Jaren nadat het centrum bekendstond om de vele lege winkelpanden, lijkt het erop dat alles straks weer bezet is. Voorzitter Jolanda van Boven van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) is er blij mee. ,,Ik geloofde er altijd al in, maar het harde werken wordt nu eindelijk beloond. Vlissingen is the place to be.”

5 november