Waterlicht overspoelt Middelburg: 'Het is net echt de zee'

videoMIDDELBURG - Haar moeder had nog niks verteld maar Abigael Lukasse ziet het meteen als ze de Markt in Middelburg op loopt. ,,Het is net echt de zee!'' De zevenjarige Middelburgse heeft precies door wat Daan Roosegaarde met de golven van blauw licht wil laten zien. ,,Het is alsof ik in de zee loop terwijl ik adem. Het is mooi maar ook gevaarlijk.''

Waterlicht was woensdagavond voor het eerst te zien op de Markt in Middelburg. Al vanaf het begin om half zeven stroomden nieuwsgierigen toe. Verwonderd en bewonderend hoe de lichtgolven hen overspoelden, probeerde iedereen het effect te vangen in foto's en video's.

Abigaels moeder Nina vond het leerzaam. ,,Ik denk zeker wel aan de boodschap die Waterlicht wil overbrengen. Ik heb die ook ervaren in het Watersnoodmuseum en op Neeltje Jans: hoe we spelen met het water.''

Waarschuwing

Daan Roosegaarde laat met Waterlicht zien wat er gebeurt als we niks doen tegen de stijging van de zeespiegel: dan wordt Middelburg een stad in en onder water. Die waarschuwing moet tevens prikkelen om na te denken over slimme oplossingen en over de rol die we daar allemaal zelf in kunnen spelen.

Volledig scherm © Ruben Oreel

,,Mooi gedaan'', luidde het oordeel van Dirk Storms en Margreet Mandemaker uit Grijpskerke. ,,Je moet er eerst in staan, maar dan zie je de golven echt'', zei Mandemaker. ,,Het is ook wel confronterend hoor'', merkte Storms op. ,,Ik heb eens rond gekeken hoe hoog die golven komen, maar je moet echt op de derde etage van de huizen rond de Markt zitten om veilig te zijn.''

Soepbord

En dan te bedenken dat Middelburg één van de hogere plekken op Walcheren is en dat zij in Grijpskerke wonen, op bijna het diepste punt van het soepbord dat Walcheren eigenlijk is. Dat stemt tot nadenken, ook over het eigen gedrag in de klimaatverandering, maar dat doen ze dan ook. Mandemaker: ,,Het licht niet te lang aan laten, zo veel mogelijk fietsen, zonnepanelen leggen. Ja, daar zijn we wel mee bezig.''