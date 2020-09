Wat vinden kinderen: mag je sleutelen aan het dna van mensen?

VIDEO 68-jarige Souburger zit nog vast; onderzoek moet uitwijzen of hij zichzelf in been schoot

13 september OOST-SOUBURG - De 68-jarige man die vrijdagmiddag gewond raakte omdat hij zich mogelijk per ongeluk in het been schoot, zit nog vast. Volgens een politiewoordvoerder is hij aangehouden voor verboden wapenbezit. Onderzoek moet nog uitwijzen of hij inderdaad degene was die zichzelf in het been schoot.