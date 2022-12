Wat ligt daar nou op het balkon?

Er lag iets op het balkon, iets geks. Maar wat het precies was, daar had Vlissinger Robert Hansen (71) niet direct een idee van. ,,Ik zei tegen mijn vrouw: ‘wat ligt daar nou?’ Zij dacht dat het een stuk ijs was of zo. Dat had gekund, want het lag keurig in een plasje op het balkon. Maar het was wel helemaal bol.”