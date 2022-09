Wat je ook doet, pesten zal nooit verdwijnen

Pier 7 wint 30.000 euro in verkiezing van beste terras van Nederland

Zandpaviljoen Pier 7 is vanavond als derde geëindigd in de verkiezing van Hét Lipton Terras van het jaar in Nederland. De eigenaren van het Vlissingse strandpaviljoen mogen daarmee 30.000 euro op hun bankrekening bijschrijven.

26 september