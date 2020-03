Warme herinneringen bij terugkeer in Oostkapelle

Lampen mogen niet aan op het donkerste plekje van Zeeland. Dus hoe vind je dan toch je weg?

13 maart VEERE/OOSTKAPELLE - De vleermuis is er blij mee, de struikelende bezoeker aan een strandpaviljoen minder. Het donker beheerst Veerse natuur- en duingebieden in de nachtelijke uren. De gemeente onderzoekt nu in de Manteling of reflectie de strandtentbezoeker wat houvast kan bieden in het duister. Want het licht mag er niet aan.