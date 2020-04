Warm weekend maar stranden blijven leeg

reportage Sporters en clubs missen elkaar: ‘Verenigen doe je samen. Dat gaat nu even niet’

4 april ARNEMUIDEN - Nergens is waarschijnlijk de ‘korvendichtheid’ zo groot als in Arnemuiden. Maak je een ronde door het Walcherse dorp, dan zie je overal knalgele manden boven de schuttingen uitsteken. Nu er vanwege het coronavirus niet in clubverband gesport mag worden, biedt dat uitkomst voor veel leden van TOP. Maar daarmee is ook meteen het enige positieve genoemd. De club krijgt - net als alle andere - een grote klap te verwerken.