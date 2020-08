Wandelen langs theatervoorstelling in binnenstad van Middelburg

Te stil in Vlissingen; Herfstfes­ti­val met bijzondere klassieke muziek en zomeravond­con­cer­ten op komst

20:30 VLISSINGEN - Vlissingen krijgt een eigen herfstfestival klassieke muziek. Het werd te stil in de stad, vindt de nieuwe Stichting Klassieke Muziek Vlissingen. In de herfstvakantie in oktober komt een reeks concerten in de Sint Jacobskerk. Met Andalusisch-Moorse muziek en een speciaal filmconcert tijdens Film by the Sea.