Walvisvaarders, van helden tot dierenbeulen

Veerse recreatie­sec­tor: ‘geen groei maar bloei’

DOMBURG - Zorg dat in het gemeentehuis in Domburg alle afdelingen op sterkte zijn en dat aanvragen snel worden verwerkt. Dat is de belangrijkste wens van de Veerse recreatiesector Hiswa Recron, zo blijkt uit een brief die naar de gemeenteraad is gestuurd.

7 april