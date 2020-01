Walviskaak hangt terug in Veere: hij blijkt oud en hij blijkt echt

Rooms of Now in Middelburg: Kunst die precies bij jouw huis past

13:58 MIDDELBURG - Naast de grote Vleeshal heeft Middelburg twaalf keer per jaar ook een mini-Vleeshal. Op de eerste zondag van de maand is in een Middelburgs huis werk van een hedendaagse kunstenaar te zien dat speciaal voor die plek is gemaakt of geselecteerd. Directeur Roos Gortzak van de Vleeshal vertelt waarom.