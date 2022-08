Walk into the Light wandeling Vlissingen moet suïcide bespreekbaar maken

Vrijdag 10 september is het World Suicide Prevention Day . De week voorafgaand aan die dag staat daarom in het teken van suïcidepreventie. Stichting 113 Zelfmoordpreventie trekt er dan op uit om diverse projecten en organisaties door heel Nederland te bezoeken en aandacht te vragen voor het onderwerp. Vorig jaar begon die ‘roadtrip’ met de eerste Walk into the Light wandeling door de duinen van Katwijk. Dit jaar krijgt die wandeling navolging in acht andere provincies, waaronder Zeeland.

Zeeland voert de boventoon

Baartmans werkt voor de Zeeuwse herstelwerkgroep Stichting HerstelTalent en woont in Vlissingen. Toen ze werd benaderd over het organiseren van een Walk into the Light wandeling in Zeeland, hoefde ze niet lang na te denken. ,,In lijstjes over zelfdoding in Nederland voert Zeeland nog altijd de boventoon. Dat moet anders.” Als ervaringsdeskundige weet ze als geen ander hoe belangrijk het is om over suïcide te praten. ,,Ik heb dertig jaar lang met zelfmoordgedachten geworsteld. Dat kan zo verstikkend zijn. Door het te delen met mijn man, voelde ik me minder alleen. Hij wist vaak te filteren wat ik in mijn gedachten heel groot had gemaakt. Nu het weer goed met mij gaat wil ik anderen graag hoop geven.”