Walcherse katholieken richten noodkreet aan bisschop Liesen

De Walcherse rooms-katholieken kunnen nog maar op twee pastors een beroep doen, emeritus-pastoor Paul de Maat en pastoor Fons van Hees, die tevens voorzitter is van het parochiebestuur. ,,Hiermee zijn wij wel erg kwetsbaar geworden en er wordt al geruime tijd een onredelijke druk gelegd op de betrokkenen'', is in de open brief aan het hoofd van het bisdom Breda te lezen. De brief is gestuurd op initiatief van kerkvrijwilliger Herman Maas uit Vlissingen.

Vanaf begin vorig jaar zagen de katholieken boven de Westerschelde vier pastors om verschillende redenen (pensioen, ziekte, verhuizing) vertrekken. ,,Naar wij vernamen is het parochiebestuur al sinds anderhalf jaar met u in gesprek over een oplossing voor deze zaak. Helaas zonder resultaat tot nu toe. U zult begrijpen dat wij als vrijwilligers 'not amused' zijn met deze gang van zaken.''

De vrijwilligers begrijpen dat bisschop Liessen niet zomaar een aantal pastors uit zijn mouw kan schudden om de problemen in Midden-Zeeland op te lossen. Maar ze willen van de bisschop wel horen binnen welke termijn hij 'een oplossing kan garanderen.' Als het bisdom de parochie niet met een antwoord kan komen, dan vrezen de vrijwilligers 'dat het geloof in de goede bedoelingen van het bisdom verdwijnt en daardoor de motivatie van de gelovigen'.

Het steekt de Walcherse vrijwilligers dat vacatures in Zeeuws-Vlaanderen en Roosendaal wel snel zijn ingevuld door het bisdom. De vrijwilligers en het parochiebestuur willen met de bisschop persoonlijk in overleg gaan over de kwestie.