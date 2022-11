Walcherse jeugdagent: ‘We laten kinderen zonder rijbewijs in Ferrari’s rijden op de digitale snelweg’

Strand­slaap­huis­jes bijna klaar voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen

Nog een week of twee en dan kunnen vluchtelingen in de zes strandslaaphuisjes aan de Veerseweg bij Veere. Vrijwilligers van de stichting Opvang Vluchtelingen Oekraïne Veere hebben die tijd nog nodig om alles in gereedheid te brengen, zegt Erik Franke. Hij wijst naar de bedden in een van de huisjes. ,,We moeten bijvoorbeeld het beddengoed nog regelen.”

31 oktober