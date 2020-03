Walcherse horeca sluit vrijwillig de deuren na drukke zaterdag: ‘Gezondheid gaat boven economisch belang’

VEERE - Zaterdag was het opvallend druk in de cafés en restaurants op Walcheren, ondanks het advies van het RIVM om grote groepen te vermijden. Veel Walcherse horecaondernemers vrezen voor de gezondheid van hun gasten én hun eigen omgeving. Steeds meer van hen besluiten niet te wachten op strengere richtlijnen van het RIVM, maar zelf in actie te komen.

Het ene na het andere bericht wordt zondag op facebook geplaatst. De boodschap is telkens grofweg hetzelfde: ‘Na overleg hebben wij besloten de deuren te sluiten.’ Restaurant De Werf in Veere was op zondag een van de eerste Walcherse bedrijven die zo’n oproep plaatste. ,,Dat het een financiële strop gaat worden is wel duidelijk – iedereen heeft hier last van”, zegt eigenaar Paul Melis. ,,Maar het advies is niet in grote groepen bij elkaar te komen en wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen.”

Drukte

Dat advies van het RIVM wordt nog niet massaal opgevolgd in Zeeland. Integendeel, verschillende Walcherse ondernemers kregen zaterdag te maken met een onverwachte drukte. Stephan Soolsma van Beachclub Lekker in Vrouwenpolder schrok daarvan. ,,Vrijdag was het nog relatief rustig. Maar zaterdag zagen we, ook doordat België de deuren sloot, dat het juist druk was”, vertelt Soolsma. Die situatie gaf voor hem en zijn broer Ricardo de doorslag: zij gooiden hun tent dicht. ,,Wij zijn van mening dat gezondheid in dit geval boven economisch belang gaat. Voor ons personeel en hun families, maar zeker ook voor onze gasten, vinden we het nu verstandiger te sluiten.”

Ralph Wiessner van Brasserie BLVD in Vlissingen vond het een zware beslissing, maar ook hij besloot zijn brasserie zondagmiddag voor onbepaalde tijd te sluiten. ,,Ik vind het echt heel moeilijk. Ik ben geen viroloog en ik wil mijn gasten niet de les lezen”, benadrukt hij. ,,Maar in de richtlijnen van het RIVM staat duidelijk: vermijd sociale contacten. Als experts zeggen: ga niet te veel bij elkaar zitten, dan voel ik me er niet goed bij dit te faciliteren. Voor ons is geld verdienen nu even niet de prioriteit. Ik snap het ook dat andere ondernemers het anders aanpakken, maar voor mij voelt deze beslissing op dit moment het beste. Better safe than sorry, zeg ik maar.”

