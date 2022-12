Walcherse gemeenten zien af van drastische maatregelen op oudjaarsdag

Op initiatief van enkele moeders in Arnemuiden wordt op oudejaarsavond vanaf 16.00 uur een feest voor jongeren gehouden in een tent bij sporthal de Blikken. De gemeente hoopt dat dat bijdraagt aan het bewaren van de rust in het dorp waar het vorig jaar zo uit de hand liep toen er met zware explosieven naar boa’s en agenten werd gegooid. Er is in het afgelopen jaar veel gedaan aan preventie. Er zijn gesprekken gevoerd met relschoppers en sommigen hebben een brief gehad. Burgemeester Harald Bergmann gaf eerder al aan dat hij er daardoor voldoende vertrouwen in heeft dat het dit jaar niet weer zover komt.