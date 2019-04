Walcherse estafette voor kanker gaat niet door: ‘niet gelukt voldoende geld en lopers te werven’

Speeltuin De Souburgt in de zorgen door vandalen

16:01 OOST-SOUBURG - De beheerders van speeltuin De Souburgt in Oost-Souburg maken zich zorgen. Voor de vierde keer in vier jaar deden vandalen hun sloopwerk in de speeltuin. De schade was aanzienlijk. En de internet-doneeractie is twintig dagen voor de afloop maar net op de helft. Zo kort voor het speelseizoen.