Walcherse Cliëntenraad: Laat armoedebeleid bij Orionis

JPdeKlerk in nieuw muziekavon­tuur met Fragile Paradise

8 januari MIDDELBURG - ,,In eerste instantie was het idee om met de JP Seeger Session Band een jaar of twee op te treden. Het zijn negen succesvolle jaren geworden." Jan Piet de Klerk (58) maakt zijn hele leven al muziek. Zijn nieuwste project, JPdeKlerk, start officieel op 24 januari in de Spot in Middelburg. Daar presenteert hij zijn band en nieuwste single 'Fragile Paradise'.