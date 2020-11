Walcherse agenten zijn in sinterklaastijd weer even filmsterren

Ze zijn waarschijnlijk het enige politieteam dat elk jaar een Sinterklaasfilm maakt. En met succes: de vorige editie op YouTube is 10.792 keer bekeken. Drie jaar geleden begon het als een geintje, maar de politiemensen nemen het maken van de film met hun iphones inmiddels heel serieus. ,,We steken er met negen tot tien man zeker dertig, veertig uur in en vrijwel alles in onze vrije tijd", zegt Lex Vroomen. ,,Het verhaal bedenken, de scripts schrijven, de locaties zoeken en de opnames maken... Je wilt in de film laten zien dat het op Walcheren gebeurt.”