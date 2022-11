Walchers boertje en boerinnetje herenigd (in Canada)

KNRM redt zeiler die hulpeloos bij Dishoek ronddob­bert in nachtelij­ke storm

Een zeiler die onderweg was van Stockholm naar Breskens, is afgelopen nacht in de problemen geraakt bij Dishoek. Reddingboot Zeemanshoop van de KNRM uit Breskens heeft de man geholpen. Het zeiljacht is naar Vlissingen gesleept.

1 november