Walcheren pakt de draad opgewekt en opgelucht weer op: ‘Koningsgezind? Op zo’n dag wel!’

Opgewekt en opgelucht dat het weer mocht, is de draad na twee Koningsdagloze coronajaren schijnbaar moeiteloos opgepikt. Op de vrijmarkt in Vlissingen en bij het ringrijden in Middelburg was 's ochtends al vroeg gezellig druk.



Voor veel jonge kinderen was deze Koningsdag zelfs de eerste goede kennismaking met de traditie waar hun ouders zo veel jaren plezier aan beleefden. Zo fietste de vierjarige Marten Mol uit Serooskerke als enige op zijn versierde fietsje achter de platte kar aan waarmee muziekvereniging EMM door het dorp trok. En grote broer Oscar (11) zat op de kar achter de grote trom.