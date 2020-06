Walchenaren profiteerden in de 18e eeuw van de slavenhandel. Maakt dat misdadigers van hen?

Als schrijver staat Gerhard de Kok opeens midden in het nieuws. Zijn pas verschenen boek 'Walcherse ketens’ gaat over de Walcherse slavenhandel, en dan met name over de vraag of Vlissingen en Middelburg tussen 1755 en 1780 van de handel in Afrikaanse slaven rijk geworden zijn. Het boek ligt in de winkel op het moment dat er wereldwijd - tot op het Abdijplein in Middelburg - wordt geprotesteerd tegen racisme en discriminatie.

'Black Lives Matter’ is de boodschap naar aanleiding van de dood van George Floyd, de op 25 mei in Minneapolis door een nekklem van een blanke politieman omgekomen Afro-Amerikaan. De demonstraties beheersen al wekenlang het nieuws. In het Engelse Bristol werd het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston (1636 - 1721) in de haven gegooid. Op sociale media werd vervolgens voorgesteld om nu ook maar de trapgevels van Amsterdam af te breken. Die waren immers ooit gebouwd met geld dat over de ruggen van uitgebuite Afrikanen was verdiend.