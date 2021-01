Waardeloze grond van oude stortplaats bij Middelburg is nog wel goed voor zonnepanelen

Makelaar luidt noodklok: ‘Vlissingen moet bouwen, bouwen, bouwen om starter aan een huis te helpen’

17 januari VLISSINGEN - Bouwen, bouwen, bouwen. Dát is wat nodig is om starters een kans te geven in Vlissingen, zegt de Vlissingse makelaar Jerzy Krijger. ,,Verhoging van belasting voor beleggers en toeristen is leuk, maar daarmee ga je het niet redden.”