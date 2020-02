Waar kan nog gebouwd worden en waar kan de natuur beter? Iedereen mag meepraten over toekomst Veerse Meer

Ruwe kaart

Er zijn in het provinciehuis met ‘belanghebbenden’ al een aantal uitgangspunten bepaald en er is een ruwe kaart waarop is aangegeven waar nog gebouwd zou kunnen worden, waar de natuur beter kan en wat moet blijven zoals het is. Daar mogen deelnemers aan de werkbijeenkomsten hun licht over laten schijnen. Dat moet in april leiden tot een voorlopige, globale visie. Tegen de zomer volgt een invulling per gebied.