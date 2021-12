Waar een klein dorp groot in kan zijn: Oostkapelse ondernemers redden kerstviering van schoolkinderen

Buiten is het grijs en koud, maar in de aula van basisschool De Lispeltuut is het kerst. Het ruikt er naar dennentakken, uit de box klinken kerstliedjes en in zijn kostuum met kerstlampjes ziet meester Emiel eruit als een wandelende kerstboom. ,,Normaal loop ik er zo niet bij hoor”, verklapt hij. ,,Maar met kerst doen we wat extra’s.”