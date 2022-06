VVD: ‘Probleem geparkeerde fietsen vraagt om breder plan dan alleen Plein 1940'

Wethouder: Fout gemaakt bij appartemen­ten Kieviten­laan Veere

VEERE - Wethouder René de Visser (SGP, ruimtelijke ordening) blijft erbij dat in 2012 een fout is gemaakt toen het appartementencomplex aan de Kievitenlaan in Veere de bestemming ‘wonen’ kreeg waardoor recreatief verhuren niet meer werd toegestaan. Door die fout kunnen kopers die daarna een appartement kochten mogelijk toestemming krijgen om hun appartement aan toeristen te verhuren. ,,We gaan de komende weken in gesprek met hen.” Volgens hem gaan er dan ook geen woningen verloren voor starters maar worden oude rechten hersteld.

