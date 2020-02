VVD over crisis Veere: ‘Niet eerst praten, direct scheiden’

Marin van den Berge is al tien jaar raadslid maar wat ze afgelopen week meemaakte is voor haar totaal nieuw. De inwoonster van Biggekerke zat woensdag rustig te werken tot een partijgenoot haar appte dat DTV de steun aan de coalitie met VVD en SGP/CU per direct introk. ,,Een berichtje met alleen maar hoofdletters.” Ze checkte haar mail en stuitte op een heel recente brief van DTV-collega Adri Roelse en las dat zijn fractie de samenwerking beëindigde. ,, Echt, absoluut niet verwacht.” Vooral niet omdat die woensdagmiddag een overleg stond gepland van de coalitiepartijen en de wethouders om te kijken hoe het na bijna twee jaar samenwerken gaat. ,,En of er bijgestuurd moest worden.” Volgens haar was dat het moment om eventuele onvrede te bespreken en suggesties aan te dragen voor de komende periode. ,,Want we zijn op de goede weg. We werkten twee jaar goed samen. We hebben als coalitie al zoveel bereikt.”