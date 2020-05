Vuurwerkverbod komt nu echt dichtbij in Middelburg

Automobi­list die fietser aanreed onder invloed van drugs

11:24 MIDDELBURG - De 51-jarige automobilist uit Westkapelle die donderdagmiddag een fietser aanreed op de Stromenweg in Middelburg was onder invloed van drugs. Een speekseltest gaf aan dat de man onlangs THC had gebruikt, de werkzame stof in wiet.