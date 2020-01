Vuurwerkschade in Middelburg vier keer zo hoog

Vlissingse beticht gemeente van schending van de privacy

16:55 VLISSINGEN - Een BSN-nummer hoor je niet als relatienummer te gebruiken in de correspondentie met een zorgcliënt. Dat druist in tegen de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Maar de gemeente Vlissingen doet dat wel. Dat schrijft Vlissingse Nathalie Pleunis in een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders.