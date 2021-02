Vuurtoren ’t Hoge Licht in Westkapelle vlagt voor de jarige, de geslaagde of het huwelijkspaar

WESTKAPELLE - Fien Huibregtsen uit Westkapelle vierde dinsdag zijn tachtigste verjaardag. Het feestje voor familie, vrienden en kennissen moet door corona nog even wachten. Maar Fien was de eerste die werd gefeliciteerd door ’t Hoge Licht.

De vuurtoren, eeuwen terug het trotse uithangbord van de in de zeventiende eeuw afgebrande Willibrorduskerk, stuurde Fien geen kaartje, maar liet een kleurige vlag met de tekst ‘Gefeliciteerd’ uitbundig wapperen vanaf de transen op de top. Museum Het Polderhuis, exploitant van de ook als Zuiderhoofd gekende vuurtoren, vlagt op verzoek bovenop ’t Hoge Licht. Via haar sociale media laat het museum uit Westkapelle vrienden en bekenden van de jarige, jubilaris, geslaagde of om andere reden in het zonnetje gezette personen weten dat ook de markante vuurtoren hem of haar feliciteert.

Wapperende sjaal

,,We bieden een leuke dienst aan én we laten weten dat Het Polderhuis er nog is. Dat willen we graag in een tijd dat we geen bezoekers mogen ontvangen”, legt bedrijfsleider Ivo van Beekhuizen uit. Oud-agrariër ‘Fien van Leus’, zoals Huibregtsen bij echte Wasschappelaars bekend is, was dinsdag aangenaam verrast toen hij hoorde dat de vuurtoren hem feliciteerde.

De, ondanks het bereiken van het achtste kruisje, vieve Fien: ,,Cadeautje van mijn partner. Hartstikke leuk, zeker nu er weinig mag. Ik woon een eindje weg, maar met een verrekijker kon ik de vlag zien wapperen. Eerst zag ik nog niet dat er een felicitatie op de vlag stond.” Omdat de vlag eerst als een wapperende sjaal aan de mast hing, was de gelukwens nog niet om negen uur te zien.

Hijser Jan Lous liet in een onbewaakt ogenblik het dundoek uit zijn handen glippen, waardoor het vaandel maar op één punt aan de mast vast zat. Door de stevige wind was de vlag ook met drie man en een lange stok niet binnen te halen. Rond elf uur, toen de wind even ging liggen, slaagde een andere vrijwilliger er in de vlag ‘binnen te halen’. ,,‘Gefeliciteerd’, was toen duidelijk te lezen. Wel speciaal als je hoort dat er voor jou wordt gevlagd”, vond Huibregtsen.

Volledig scherm Het touw schoot aan de onderkant los zodat de 'gefeliciteerd-vlag' twee uur als een strakke streep vanaf de vuurtoren waaide. Daarna ging de wind even liggen en werd er op ordentelijke wijze stil gestaan bij de 80ste verjaardag van Fien Huibregtsen. © Dirk-Jan Gjeltema

Felicitaties tot in Duitsland

Dat speciale gevoel kunnen meer mensen ervaren, werft Van Beekhuizen. ,,Doe iemand een vlag-dag cadeau. Voor vijftig euro wappert de 'Gefeliciteerd-vlag’ de hele dag. Op onze sociale media laten we zien voor wie er wordt gevlagd.” Doordat de linkjes van sociale media snel door kunnen worden gegeven, is de Vlag-Dag ook aantrekkelijk voor mensen die niet in Westkapelle of directe omgeving wonen, denkt de bedrijfsleider van Het Polderhuis.

Van Beekhuizens verwachtingen zijn hoog gespannen: ,,Vaste gasten en sympathisanten van ons museum willen graag de felicitaties van en vanaf ’t Hoge Licht ontvangen. Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Duitsers.” Op landelijke feest- of herdenkingsdagen als het Vlagprotocol geldt en tijdens extreem weer, is persoonlijk vlagvertoon niet mogelijk. Voor wapperende felicitaties op andere dagen kan via de site polderhuiswestkapelle.nl een Vlag-Dag worden aangevraagd.