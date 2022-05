Vunzig of integer: tentoonstelling bij Vlissings Dok maakt tongen los

VLISSINGEN - Schandalig is het. Zo'n tentoonstelling hoort niet in de openbaarheid, roept de een. Juist wel vindt de ander: een prachtige, tot nadenken stemmende expositie.

Pride Photo is een tentoonstelling over genderdiversiteit. Op tien grote billboards op de Vlissingse Peperdijk vlak voor de passantenhaven in Het Dok zijn foto's te zien van mensen die op allerlei verschillende manieren uiting geven aan hun seksualiteit. Het hele spectrum van LHBTIQ+ komt voorbij met als boodschap dat iedereen gezien mag worden en een plek op de wereld verdient. De oudere Vlissinger - die eerst zijn naam noemt, maar bij nader inzien niet in de krant wil - doet daar niets aan af. ,,Maar", wijzend op een vrolijk bungelend geslachtsorgaan ,,zulke beelden zijn toch schokkend voor kleine kinderen. Ik vind het vunzig, maar als dit kunst is, oké. Hang het in een zaal of hal en niet buiten in de open lucht.”

Schokkende denkwijze

De Limburgse toeriste Mia Brouns (69) vindt de tentoonstelling juist helemaal op zijn plek in de drukte bij de haven. ,,Ik vind de foto's helemaal niet shockerend. De onderwerpen daarentegen wel. Kijk naar een foto van een jonge Braziliaanse vrouw wier oor gedeeltelijk is afgesneden en wier haren zijn uitgerukt. Ze werd aangevallen door een paar mannen: alleen omdat ze transgender is, zou ze dood moeten. Die denkwijze, dat afwijzen van mensen is schokkend, niet het uiterlijk van de transgender.”

Haar leeftijd heeft niets te maken met haar mening, vindt Brouns. ,,Het ligt, denk ik, meer aan je opvoeding of je deze beelden ongepast vindt. Ik denk dat mensen die dit schandalig of vies vinden, niet goed hebben gekeken waar de tentoonstelling over gaat.” Een 78-jarige Vlissinger, die net als zijn plaatsgenoot zijn naam liever voor zich houdt, sluit zich bij de woorden van de Zuid-Limburgse aan. Hij vindt de foto’s niet shockerend en vindt de Dokhaven een mooie plek voor een expositie. ,,Maar deze openluchttentoonstelling doet me verder niks, voor mij hoeft het niet.”

Volledig scherm Tien billboards bij de Vlissingse passantenhaven tonen de worsteling die mensen van over de hele wereld soms (moeten) doorstaan om degene te worden, die zij zich voelen. © Dirk-Jan Gjeltema

Verrijkende QR-code

Dan heeft hij toch echt iets gemist, vinden moeder Laetitia (65) en dochter Sissy (42) Aubert. Zij zijn diep onder de indruk van de tentoonstelling. Niet alleen van de foto's, maar vooral van de verhalen die er bij horen. ,,Ik denk dat de meeste mensen vergeten om de QR-codes op de panelen te scannen. Als je dat doet, krijg je uitleg over wat je ziet en die verhalen geven echt inzicht”, betoogt Sissy.

Ze staat met haar moeder voor een paneel waarop een oudere fotograaf jonge mannen van diverse rassen en genderidentiteiten op de gevoelige plaat vastlegt. Laetitia heeft de indruk dat de fotograaf als ‘een vieze oude man’ op voyeuristische wijze jonge knullen fotografeert, Sissy vindt juist dat hij de mannen integer benadert. Via de QR-code horen de dames dat beide interpretaties mogelijk zijn, maar dat de fotograaf juist uit respect zichzelf met zijn modellen in één beeld ving.

Volledig scherm 'Vunzig', vindt een oudere Vlissinger de foto van iemand die onbeschaamd zijn geslachtsdeel laat bungelen. Dat de geportretteerde persoon een trotse vrouw in transitie is, is hem waarschijnlijk ontgaan. © Dirk-Jan Gjeltema

Ruimdenkender

Vunzig of integer..? Directeur Pieter Ventevogel van Bevrijdingsfestival Zeeland is blij dat de fototentoonstelling discussie uitlokt. Hij wil wel benadrukken dat Pride Photo op het Vlissingse festival thuishoort. Op de foto’s zijn mensen te zien, die zich bevrijdden van het keurslijf waarin anderen of de maatschappij hen persten. ,,Een gevecht om jezelf te kunnen zijn, is ook een bevrijding.”

Ventevogel is niet verbaasd dat veel oudere bezoekers weinig of geen moeite met Pride Photo hebben. ,,Ik heb het idee dat de meeste ouderen ruimdenkender zijn dan de jongere generatie.” Mede om zijn jonge kinderen die ruimdenkendheid bij te brengen, bekeek hij de tentoonstelling ook met hen. Lachend: ,,Dat leidt tot interessante gesprekken aan de eettafel.”