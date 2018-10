Vrouwenpower van The Poozies

folkHet veroorzaakte een beving in de folkwereld. Begin jaren negentig vormden twee Engelse en twee Schotse dames The Poozies , een all female folkband. De dames nemen zowel de vocalen als alle instrumenten voor hun rekening. Zondag staan ze in De Wegwijzer.

The Poozies traden als all female band in de voetsporen van pop- en rockformaties als The Go Go's en The Bangles. Tot in de jaren tachtig beperkte de rol van vrouwelijke muzikant zich vaak tot (lead)zanger van een formatie. Singer-songwriters werden begeleid door het andere geslacht. Zo niet The Poozies. Het repertoire van de dames bevatte bewerkingen van traditionals, naast eigen werk van songwriter Sally Barker. Desondanks werden ze sceptisch bekeken en beluisterd. Inmiddels is de groep aan haar derde decennium toe en volledig geaccepteerd.

Het instrumentarium veranderde door een verandering in formatie. Mary MacMaster, lid van het eerste uur, bespeelt nog steeds de electroharp, waarmee ze vooral de baspartijen voor haar rekening neemt. Fiddler Eilidh Shaw bleef ook aan boord, maar het kwartet wordt tegenwoordig gecompleteerd door foodstomper, gitarist en fiddler Tia Files en fiddler, gitariste en banjospeler Sarah MacFayden. ,,De vervangingen door vrouwen is geen doel op zich. De attitude verschilt. Het selecteert zichzelf uit '', vertelt harpiste MacMaster.

Niet alleen de formatie is veranderd, ook de sound van de band. MacMaster: ,,We klinken scherper en energieker. Veel van het oude repertoire kunnen en willen we niet herbewerken.''

Hedendaags

Lag in het verleden de nadruk meer op traditionals, op het nieuwe album Punch is dat vooral op eigen werk en hedendaagse composities. ,,We zijn niet vies om muziek uit verschillende streken te bewerken. We hebben dat altijd gedaan, van country tot soul''. Desondanks is het geheel nog immer ingebed in een stevig Schots Keltische geluid. Moderner, rijper en wat scherper: Akoestische vrouwenpower in de folkmuziek, al bijna dertig jaar lang.