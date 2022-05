Vrouwenpolderse Dagen volle bak van start ‘Het dak gaat eraf’

Middelbur­ger Guus (11) is de beste voorlezer van Nederland

MIDDELBURG - De beste voorlezer van Nederland is... een Zeeuw. De Nationale Voorleeswedstrijd werd dit jaar wonnen door de 11-jarige Guus Janse van de Regenboogschool uit Middelburg. Dat is voor het eerst in de 29-jarige historie van de competitie. ,,Ik ben zo blij!”

16:33