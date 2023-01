Vrouwenpolder is met nieuw project klaar voor meer toerisme

Hoogste eer voor Nancy van de Ven, eerste vrouw met Hans de Beau­fort-be­ker

Motorcrossster Nancy van de Ven heeft zondagavond in Hilversum de prestigieuze Hans de Beaufort-beker gekregen. De wereldkampioene uit Vlissingen is de eerste solovrouw ooit die deze eer te beurt is gevallen. De bokaal wordt al sinds 1947 jaarlijks uitgereikt.

16 januari