Vrouw op snorfiets gewond bij aanrijding in Middelburg

1 maart OOST-SOUBURG - Het appspelletje Candy Crush is nog steeds razend populair. Vraag in je omgeving maar eens wie het nog speelt en er zullen heel wat vingers de lucht ingaan. Zoals die van Veerle Sinke-Vermaire uit Oost-Souburg. ,,Bijna de hele familie doet het, het is best wel schrikbarend hoeveel mensen het spel spelen”, zegt ze lachend.