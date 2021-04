Vrouw in Vlissingen van tas beroofd op klaarlichte dag

Cliënten­raad wil meer goedkope woningen in Middelburg

10 april MIDDELBURG - Er moeten in Middelburg extra woningen komen voor mensen met de laagste inkomens. De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) dringt daar bij de gemeente op aan in een brief. Volgens de cliëntenraad zijn de afspraken tussen de gemeente en Woongoed op dat punt te vrijblijvend.