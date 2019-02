Vrouw en meisje uit Vlissingen opgepakt voor betrokkenheid bij zware mishandeling

Reuzenfla­min­go gezien bij ZEP in Middelburg

15:34 MIDDELBURG - Een joekel van een rose flamingo is gesignaleerd in Middelburg. Verscholen in één van de gele bouwsels op het bedrijvenpark ZEP. Daar blijft het niet bij: het dier krijgt gezelschap van papegaaien, een toekan, een pronkende pauw en een kolibri.