Vrouw en kind gewond bij ongeluk op de N57 bij Middelburg

Restanten van een onrustige nieuwjaars­nacht in Arnemuiden. ‘Dit komt echt niet van rotjes hoor’

ARNEMUIDEN - Het is een stille nieuwjaarsdag in Arnemuiden. Verbrande rommel en vuurwerkresten voor de Buuzen herinneren aan de onrust eerder in de nacht toen het tot een confrontatie kwam tussen jongeren en de ME. Een dame veegt in haar eentje het Havenplein schoon. ,,Iemand moet het toch doen.”

2 januari