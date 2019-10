Vrouw belandt met scootmobiel in sloot in Middelburg

Zoons en kleindoch­ters wandelen in het spoor van de Britse 47 Royal Marine Commando’s

15:51 VLISSINGEN - Zoons, kleindochters en neven van de Britse 47 Royal Marine Commando’s die in 1944 van het Westkapelse strand naar het gat in de Nolledijk marcheerden, lopen zaterdag in het voetspoor van de bevrijders. Wie wil kan aanhaken op de 17 kilometer lange tocht, die ‘Rushing to Flushing’ heet.