Vrouw (86) uit Arnemuiden opgelicht via wisseltruc met bankpas

De vrouw kreeg een telefoontje met de mededeling dat er een pakje voor haar onderweg was en dat ze bij de bezorger 1 euro over moest maken. Even later verscheen er een vrouw aan de deur met een enveloppe en een pinkastje. Zij leek het slachtoffer te willen helpen met pinnen en vroeg daarbij de pincode. Daarna gaf de vrouw de enveloppe en de pas terug. Althans: zo leek het. In de praktijk had ze de echte bankpas omgewisseld voor die van iemand anders. En met de bankpas van het slachtoffer werd even later 500 euro gepind.