Vrouw (85) uit Middelburg van tas beroofd

Hoe een zwemwed­strijd bij Oostkapel­le het leven van Leon van den Broeke op zijn kop zette

7 januari OOSTKAPELLE - Het is woensdagavond 9 augustus 2006. Leon van den Broeke staat na jaren trainen klaar om van Oostkapelle naar Domburg te zwemmen. De zon schijnt, de lucht is blauw, maar de zee is ruw. Recreanten mogen daarom het water niet in, wedstrijdzwemmers wel. Leon borstcrawlt zich als een bezetene door het zoute water van de Noordzee. Tot die snoeiharde klap van rechts. Tegen zijn hoofd, schouder en nek. Het begin van twaalf jaar revalideren.