Vrouw (77) met geweld van tas beroofd

De vrouw liet de diefstal niet zonder slag of stoot over haar kant gaan. Ze hield de tas zo stevig vast dat ze op de grond viel. Toen de dief enkele forse rukken aan de tas gaf, moest ze hem loslaten. De hij vluchtte weg en liet de vrouw achter liggend op de grond. Nadat ze met moeite overeind kon komen is ze naar huis gestrompeld. Onderweg vond ze haar tas terug. De dader had er alleen contant geld uit kunnen halen, want meer zat er niet in.