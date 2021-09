Vroeger ‘verstopte’ bunkers door bezoekers Monumentendag erkend als historisch erfgoed

Stefan Lippens werd niet teleurgesteld. Hij heeft al sinds jaar en dag veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en leden van de Stichting Bunkerbehoud vertelden hem zaterdagmiddag veel verhalen die hij nog niet kende. Ook vrouw Marion werd niet teleurgesteld. Ze vond het interessant om van Zeeuwse kenners als Cor Heijkoop en Hans Sakkers verhalen te horen. Zij speelden belangrijke rollen in het Middelburgse bunkercomplex in de Atlantikwall.

Net als veel anderen onder de ruim tweehonderd bezoekers kreeg Heijkoop ook van het echtpaar Lippens vragen over de bunker op het Britanniaterrein in Vlissingen. Het valt de voorzitter van Stichting Bunkerbehoud op dat bijna iedereen het zonde vindt dat de bunker wordt gesloopt. ,,Het is nog geen dertig jaar geleden dat bunkers haast niemand interesseerden. ‘Ruim maar op’, vonden de meesten. De interesse in het verleden, zeker als dat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, is sterk toegenomen.”