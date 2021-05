Vrijwilligers helpen op kinderboerderij Middelburg: De geiten krijgen een nieuwe heksenkring

In het geitenweitje plaatst Vlissinger Melvin Walraven boomstronken van verschillende hoogtes in een cirkel. Hij is één van de ruim tien vrijwilligers die een handje toesteken in het kader van de actie NL Doet.

Even verderop wordt het zand van de varkensbak en bij de ezels verschoond. Hekwerk krijgt een schilderbeurt en de moestuin wordt omgespit en aangeplant. Een greep uit de klussen die de vrijwilligers zaterdagochtend voor hun rekening nemen. Het is even doorwerken want de Klepperhoeve gaat 's middags open.

,,We zijn zo blij dat we weer open zijn’’, zucht Milly Kooger tevreden. ,,Direct de eerste dag was het weer volle bak. Fijn hoor. Het was voor ons echt zwemmen of verzuipen de laatste tijd. Want geen inkomsten en toch dierenvoer en noem maar op. We hebben aan de poort wel aardappels, uien en eieren verkocht en we hebben gelukkig donaties gekregen, maar het was moeilijk.