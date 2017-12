Vrijspraak voor vrouwen in 'stinkende zaak'

Op voorspraak van moeder stak de Middelburger geld in een koffieplantage in Angola in de hoop dat hij daar flink op zou verdienen. Onderzoek leert, aldus de officier, dat die plantage daadwerkelijk bestaat. En ook blijkt dat de man, inmiddels overleden, zeker vier maal grote geldbedragen kreeg vanuit Angola. Er is geen enkel overtuigend bewijs, aldus de officier, dat er gewerkt is met valse papieren of valste kwitanties.