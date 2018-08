Vrijspraak voor Vlissingse neven voor woningoverval: 'Roddels en aannames'

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 26-jarige Middelburger H. L. en zijn neef G. C. (33) uit Vlissingen vrijgesproken voor een woningoverval in de Hercules Segherslaan in Vlissingen op 18 december 2016.

Tegen de beide mannen was elke een celstraf van vijf jaar plus het betalen van 8.441 euro schadevergoeding gevorderd. De rechtbank was echter onvoldoende overtuigd van hun rol daarin. Wel moet C. een boete van 290 euro betalen voor verboden wapenbezit.

Over de overval, het was overigens een poging, want er werd niets buit gemaakt, werd tijdens de behandeling niet veel gerept. Er werd bij de flatwoning aangebeld, het slachtoffer deed open en zowel hij als zijn broer werden mishandeld en met een vuurwapen bedreigd.

Bij het gevecht dat in het trappenhuis volgde raakte een van de broers gewond. Met name L. had in ieder geval de schijn tegen zich. Hij had dreadlocks, had ook wel eens gouden puntjes in dat haar, had een gouden tand. Het klopte perfect in het signalement.