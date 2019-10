Vrije School viert verjaardag sprookjesachtig

ISD geëist tegen hongerige Vlissinger

16:25 MIDDELBURG - Het was niet de eerste keer dat de 53-jarige Vlissinger S. S. zich voor de rechtbank in Middelburg moest verantwoorden. De afgelopen vijf jaar leverde dat drie definitieve veroordelingen op. Formeel gezien genoeg om tegen de Vlissinger de zogeheten ISD-maatregel (een verblijf van maximaal twee jaar in een instelling voor veelplegers) te eisen. En dat was dan ook precies wat officier van justitie Marco van Leeuwen voor winkeldiefstal tegen hem eiste.