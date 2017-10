Vrees voor 'Fort Oranje' bij Ritthem

Het hoekje tussen akkers en viaduct bij toerit 40 aan de A58 heeft al decennia wat trekjes van een 'vrijstaat'. Sommige tuinen zijn keurig, met nette groentenbedden en een poort die recht hangt. Vaker lijken percelen op minisloppenwijken, vol schots- en scheve aanbouwsels. Daar gebeuren dingen die niet kunnen, klagen omwonenden al jaren. De Partij Souburg Ritthem gooide recent de knuppel in het hoenderhok. 'Geen Fort Oranje in Ritthem!' kopte raadslid Rijnco-Jan Suurmond boven zijn raadscolumn op de gemeentewebsite, verwijzend naar de verloederde camping in Rijsbergen. Er wordt illegaal gewoond, er wordt gedeald, er zijn dronken vechtpartijen, er wordt wiet geteeld, weet het raadslid.

Brak chalet

De allereerste 'tuin' vanaf de Ritthemsestraat ligt tot aan de poort volgestouwd met oud ijzer. ,,Van Sjors. Die gaat af en toe naar een handelaar", weet de buurman. Die houdt het zelf bij een moestuin. Naast zijn domein heeft iemand een brak chalet geparkeerd, met planken en platen in de rondte. ,,Die wordt opgeknapt, maar ik heb al dagen niks gezien. Het is een bende". Je mag er niet wonen, maar het is zonneklaar dat de bekende Vlissingse zwerver Amigo er zijn intrek heeft genomen. Naast een gammele caravan heeft hij een waslijntje gespannen en meubels uitgestald. Van een buurman krijgt hij water. ,,Je kan zo'n man niet laten verkommeren", vindt die. Zelf heeft die een stukje grond in bruikleen van een collega.

Stomdronken

,,Er wonen er wel zeven of acht mensen", schat Ingrid Verdonk in haar caravan. ,,'s Avonds lopen ze stomdronken voorbij." Zij, haar man Antoine en hun vijf kinderen wonen wel legaal aan de Ritthemsestraat. Op de plek waar in 2011 door brand het Hof Paradijs verloren ging, bouwt het gezin een nieuw huis tussen de fruitbomen en de elzen die gespaard bleven. Na jaren in Tholen wilde Ingrid terug naar Oost-Souburg, waar ze opgroeide. ,,We willen het huis weer zo noemen. Dit plekje is een paradijsje." De enige smet is de overlast vanuit het complex, pal achter hun kavel. Vooral 's avonds krijgen ze van alles mee: wegscheurende auto's, verwarde mensen die halfnaakt schreeuwend rondlopen, vechtpartijen, somt ze op. ,,Laatst probeerde Amigo de kinderen aan te spreken. Dat laten we niet gebeuren." En Tess, de energieke Rhodesian Ridgeback, waakt.